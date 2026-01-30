La balayeuse industrielle durable KM 150/500 R Classic est conçue pour les utilisations difficiles dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies ainsi que dans d'autres secteurs produisant des salissures importantes. La machine autoportée fiable offre une commande simple et aisée par levier. Le vidage de la cuve à déchets s'effectue par vidage en hauteur hydraulique. L'énorme contenance de la cuve à déchets est de 500 litres et permet des cycles de travail prolongés. Grâce au châssis robuste en acier à protection anticorrosion multiple, la machine est parfaitement équipée pour des travaux dans les conditions les plus difficiles. La propulsion arrière hydraulique assure une bonne maniabilité et facilite les manœuvres, même dans les espaces restreints. Une autre de ses caractéristiques est le système Flexible Footprint qui garantit des résultats de balayage parfaits sur divers sols tout en réduisant l'usure des brosses. En cas de réparation ou de maintenance, les composants techniques sont facilement accessibles. Les pneus en caoutchouc plein montés en série empêchent les pauses forcées dues aux pneus crevés et permettent des balayages sur tout type de sol.