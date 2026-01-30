Balayeuse aspirante KM 150/500 R D Classic
Balayeuse aspirante autoportée KM 150/500 R Classic avec filtre à poches, grande cuve à déchets, châssis robuste en acier, commande simple par levier, propulsion arrière hydraulique et système Flexible Footprint.
La balayeuse industrielle durable KM 150/500 R Classic est conçue pour les utilisations difficiles dans les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies ainsi que dans d'autres secteurs produisant des salissures importantes. La machine autoportée fiable offre une commande simple et aisée par levier. Le vidage de la cuve à déchets s'effectue par vidage en hauteur hydraulique. L'énorme contenance de la cuve à déchets est de 500 litres et permet des cycles de travail prolongés. Grâce au châssis robuste en acier à protection anticorrosion multiple, la machine est parfaitement équipée pour des travaux dans les conditions les plus difficiles. La propulsion arrière hydraulique assure une bonne maniabilité et facilite les manœuvres, même dans les espaces restreints. Une autre de ses caractéristiques est le système Flexible Footprint qui garantit des résultats de balayage parfaits sur divers sols tout en réduisant l'usure des brosses. En cas de réparation ou de maintenance, les composants techniques sont facilement accessibles. Les pneus en caoutchouc plein montés en série empêchent les pauses forcées dues aux pneus crevés et permettent des balayages sur tout type de sol.
Caractéristiques et avantages
Entraînement hydraulique des roues arrière, pneus caoutchouc pleinsBonne maniabilité et pilotage facile même dans des espaces exigus. Ne craint pas les objets pointus, pneus increvables.
Grand filtre à poches avec moteur vibrantGrande surface de filtration pour un travail sans poussière. Nettoyage du filtre par moteur vibrant.
Châssis acier robuste avec protection anti-rouille multicoucheTravail en conditions difficiles. Machine et composants à longue durée de vie.
Facile d'entretien
- Une technologie simple avec des composants testés : entraînement entièrement hydraulique, électrique au lieu d'électronique.
- Accès aisé à tous les composants techniques.
Vidage en hauteur hydraulique
- Vidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée.
- Vidage en hauteur sans effort, jusqu'à 1,52 m.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Entraînement – puissance (kW)
|15,8
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|18000
|Largeur de travail (mm)
|1200
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1500
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1800
|Cuve à déchets (l)
|500
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|12
|Surface filtrante (m²)
|10,5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1400
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, caoutchouc plein
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fournisseurs de matériaux de construction
- Fonderies
- Usines métallurgiques
- Zones de stockage
- Sites de construction
- Forges et aciéries
- Fournisseurs de matières premières