Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R D Classic
De KM 150/500 R Classic zitveeg-/zuigmachine met zakfilter, groot vuilreservoir, robuust stalen chassis, Easy Operation, hydraulische achterwielaandrijving en Flexible Footprint System.
De duurzame KM 150/500 R Classic industriële veegmachine is toegerust voor zware toepassingen in de productie van bouwmateriaal, metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling. De bediening van de betrouwbare zitveegmachine is eenvoudig met de hendels. Het vuilreservoir wordt geleegd met de hydraulische hooglediging. Het vuilreservoir heeft een inhoud van maar liefst 500 liter zodat de machine lang ononderbroken kan worden gebruikt. De machine is toegerust voor intensief gebruik bij de zwaarste omstandigheden met het robuuste stalen onderstel met meervoudige corrosiebescherming. Met de hydraulische achterwielaandrijving is de machine ook zeer wendbaar in zeer kleine ruimtes. Een ander kenmerk is het Flexible Footprint System dat zorgt voor optimale veegresultaten op verschillende vloeroppervlaktes en de slijtage van de borstels vermindert. Alle technische componenten zijn goed bereikbaar voor onderhoud of een eventuele reparatie. Met de standaard geleverde massief rubberen banden behoren onderbrekingen vanwege een lekke band tot het verleden en kan op alle soorten ondergrond worden geveegd.
Kenmerken en voordelen
Hydraulische achterwielaandrijving met rubberen bandenGoede wendbaarheid en beheersbaarheid ook in kleine ruimten. Werken ook op puntige objecten mogelijk, geen afplattende banden.
Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotorEen groot filteroppervlak voor stofvrij werken. Reiniging door middel van vibratiemotor.
Robuust stalen chassis met meervoudige corrosiebeschermingKan onder zware omstandigheden worden ingezet. De machine en de onderdelen zijn bijzonder duurzaam.
Onderhoudsvriendelijk
- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Eenvoudige toegang tot alle technische componenten.
Hydraulische hooglediging
- Eenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof.
- Moeiteloze hooglediging tot 1,52 m.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof afval.
- Geringe stofopwaaiing.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|4-takt motor
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Aandrijving - vermogen (kW)
|15,8
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|18000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Vuilreservoir (l)
|500
|Stijgingspercentage (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|12
|Filteroppervlak (m²)
|10,5
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|1400
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Inbegrepen bij levering
- Zakfilter
- Wielen, masief rubber
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Stoffer-en-blikprincipe
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
Videos
Toepassingen
- Productiebedrijven voor bouwmateriaal
- Metaalgieterijen
- Metaalverwerkende industrie
- Opslagruimtes
- Bouwsites
- IJzer- en staalverwerking
- Materiaalverwerking