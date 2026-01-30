De duurzame KM 150/500 R Classic industriële veegmachine is toegerust voor zware toepassingen in de productie van bouwmateriaal, metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling. De bediening van de betrouwbare zitveegmachine is eenvoudig met de hendels. Het vuilreservoir wordt geleegd met de hydraulische hooglediging. Het vuilreservoir heeft een inhoud van maar liefst 500 liter zodat de machine lang ononderbroken kan worden gebruikt. De machine is toegerust voor intensief gebruik bij de zwaarste omstandigheden met het robuuste stalen onderstel met meervoudige corrosiebescherming. Met de hydraulische achterwielaandrijving is de machine ook zeer wendbaar in zeer kleine ruimtes. Een ander kenmerk is het Flexible Footprint System dat zorgt voor optimale veegresultaten op verschillende vloeroppervlaktes en de slijtage van de borstels vermindert. Alle technische componenten zijn goed bereikbaar voor onderhoud of een eventuele reparatie. Met de standaard geleverde massief rubberen banden behoren onderbrekingen vanwege een lekke band tot het verleden en kan op alle soorten ondergrond worden geveegd.