Moteur diesel économique, rendement surfacique exceptionnel, format très robuste : notre balayeuse industrielle KM 170/600 R D Classic a été conçue pour les nettoyages les plus exigeants dans les secteurs produisant des salissures importantes tels que les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies. Qu'ils soient gros ou fins, les déchets balayés sont amenés dans le réservoir à déchets de manière fiable grâce au principe de balayage par poussée éprouvé. Pendant le nettoyage, le rouleau-balai s'adapte automatiquement aux éventuelles irrégularités du sol et garantit ainsi des résultats de balayage irréprochables en toutes circonstances. L'association d'un système à filtre à poches performant et du décolmatage automatique du filtre garantit une puissance de nettoyage constante. En option, un système à filtre plissé plat convivial ou un système à filtre rond éprouvé sont également disponibles à la demande. En outre, la machine dispose d'un concept très convivial : l'utilisation est intuitive grâce à des leviers, les opérations d'entretien telles que le remplacement du balai principal s'effectuent en un tour de main et le vidage en hauteur pratique du réservoir à déchets facilite le travail.