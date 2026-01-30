Balayeuse aspirante KM 170/600 R D Classic
Balayeuse industrielle entièrement hydraulique, fonctionnant au diesel, KM 170/600 R D Classic à direction arrière avec quatre roues directrices. Pour les interventions exigeantes dans les secteurs produisant des salissures importantes, par ex. dans les fonderies.
Moteur diesel économique, rendement surfacique exceptionnel, format très robuste : notre balayeuse industrielle KM 170/600 R D Classic a été conçue pour les nettoyages les plus exigeants dans les secteurs produisant des salissures importantes tels que les usines de matériaux de construction, les usines métallurgiques ou les fonderies. Qu'ils soient gros ou fins, les déchets balayés sont amenés dans le réservoir à déchets de manière fiable grâce au principe de balayage par poussée éprouvé. Pendant le nettoyage, le rouleau-balai s'adapte automatiquement aux éventuelles irrégularités du sol et garantit ainsi des résultats de balayage irréprochables en toutes circonstances. L'association d'un système à filtre à poches performant et du décolmatage automatique du filtre garantit une puissance de nettoyage constante. En option, un système à filtre plissé plat convivial ou un système à filtre rond éprouvé sont également disponibles à la demande. En outre, la machine dispose d'un concept très convivial : l'utilisation est intuitive grâce à des leviers, les opérations d'entretien telles que le remplacement du balai principal s'effectuent en un tour de main et le vidage en hauteur pratique du réservoir à déchets facilite le travail.
Caractéristiques et avantages
Système à filtre à poches performant
- Réduit efficacement le dégagement de poussière pendant le balayage.
- Également disponible avec un système à filtre plissé plat ou à filtre rond en option.
- Décolmatage extrêmement efficace pour une longue durée de vie.
Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien
- Utilisation intuitive à l'aide de leviers.
- Remplacement facile et sans outils du rouleau-balai principal et du filtre.
- Accès facile à tous les composants pertinents.
Décolmatage automatique du filtre
- Le décolmatage régulier prolonge la durée de vie du filtre.
- Réduit le dégagement de poussière, même en conditions extrêmes.
- Fonctionnement fiable avec tous les systèmes de filtration disponibles.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Équipement complet (p. ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
- Disponible en option : éclairage de travail, système de pulvérisation d'eau ou 2e brosse latérale.
Conception robuste de la machine pour un travail sûr
- Permet de travailler même dans des conditions extérieures extrêmes.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'utilisateur et dans l'environnement de travail.
Balayage par poussée
- Un nettoyage toujours optimal même avec des salissures fines.
- Ramassage sans effort des salissures grossières.
- Faible dégagement de poussières.
Châssis à quatre roues
- Améliore la traction sur les surfaces glissantes et inégales.
- Grand confort de conduite et plus de sécurité
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Entraînement – puissance (kW)
|18,5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|23800
|Largeur de travail (mm)
|1350
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1700
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|2000
|Cuve à déchets (l)
|600
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|14
|Surface filtrante (m²)
|13
|Poids (avec accessoire) (kg)
|1698
|Poids, en état de marche (kg)
|1695
|Poids emballage inclus (kg)
|1698
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Inclus dans la livraison
- Filtre à poches
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage automatique du filtre
- Balai principal réglable
- Balai principal oscillant
- Direction assistée
- Réglage du courant d'aspiration
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les interventions dans les fonderies, dans les usines métallurgiques et sidérurgiques ainsi que dans les halls d'industrie lourde
- Idéale pour les entreprises de construction et les fournisseurs de matières premières ainsi que sur les chantiers
- Pour les interventions dans l'industrie métallurgique et dans les ateliers de production
- Adaptée aux applications dans les entrepôts extérieurs et sur les aires de chargement