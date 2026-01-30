Zuinige dieselaandrijving, uitstekende oppervlakteprestaties, zeer robuuste constructie: onze industriële veegmachine KM 170/600 R D Classic is ontwikkeld voor de zwaarste reinigingsklussen in vuilintensieve gebieden zoals bouwmaterialen, metaal of gieterijen. Grof vuil en fijn vuil belanden betrouwbaar in de vuilnisbak dankzij het beproefde stofblikprincipe. Tijdens het reinigen past de hoofdborstel zich automatisch aan eventuele oneffenheden in de grond aan en garandeert zo onder alle omstandigheden een perfect veegresultaat. Een krachtig zakfiltersysteem en automatische filterreiniging werken samen om constante reinigingsprestaties te garanderen. Optioneel is op aanvraag ook een gebruiksvriendelijk vlakfiltersysteem of een beproefd rond filtersysteem leverbaar. Daarnaast is de machine zeer gebruiksvriendelijk ontworpen: hij wordt intuïtief bediend door middel van hendels, onderhoudswerkzaamheden, zoals het wisselen van de hoofdborstel, zijn in een mum van tijd en zonder gereedschap gedaan en het comfortabel legen op hoog niveau van de vuilcontainer maakt het werk gemakkelijker.