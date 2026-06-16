Trolley Classic I

Idéal pour un nettoyage courant rapide : le chariot Classic I extrêmement facile à manœuvrer et économique.

Grâce à son cadre acier peint, le chariot de base économique Classic I est très robuste et par conséquent idéal pour le nettoyage courant au quotidien dans les environnements de travail difficiles. À cet effet, quatre roues pivotantes garantissent un maniement aisé.

Caractéristiques et avantages
Haute qualité
  • Matériaux de haute qualité et conception légère, extrêmement robuste.
Ergonomie optimale
  • Utilisation très simple et confortable pour le dos en position debout.
Manœuvrabilité hors pair
  • Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Matériau Acier, revêtement plastique / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 10,5
Poids d'emballage (kg) 12
Dimensions (L × l × h) (mm) 910 x 545 x 1070
Dimensions, emballé (mm) 910 x 545 x 1070
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Accessoires