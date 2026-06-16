Trolley Classic I
Idéal pour un nettoyage courant rapide : le chariot Classic I extrêmement facile à manœuvrer et économique.
Grâce à son cadre acier peint, le chariot de base économique Classic I est très robuste et par conséquent idéal pour le nettoyage courant au quotidien dans les environnements de travail difficiles. À cet effet, quatre roues pivotantes garantissent un maniement aisé.
Caractéristiques et avantages
Haute qualité
- Matériaux de haute qualité et conception légère, extrêmement robuste.
Ergonomie optimale
- Utilisation très simple et confortable pour le dos en position debout.
Manœuvrabilité hors pair
- Les quatre roues pivotantes permettent une excellente maniabilité dans un espace restreint.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Matériau
|Acier, revêtement plastique / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|10,5
|Poids d'emballage (kg)
|12
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Dimensions, emballé (mm)
|910 x 545 x 1070