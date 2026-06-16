De voordelige basiswagen Trolley Classic I is dankzij het gelakte stalen frame zeer robuust en daardoor ideaal voor onderhoudsreiniging bij het dagelijkse, zware werk. Vier roterende wielen zorgen voor eenvoudige bediening. Een geïntegreerde afvalverwerkingsmodule met een grote capaciteit voor afvalverwerking en 2 kleurgecodeerde emmers van 6 liter ronden het eenvoudige, maar coherente en krachtige totaalpakket van de schoonmaakwagen af.