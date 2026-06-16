Trolley Classic I
Trolley Clean Liner Classic IV uitgerust met een 10 l mopbox voor geconditioneerde vloerreiniging Compact en roestvrij ontwerp. Schoonmaakwagen met opvouwbare vuilniszakhouder.
De voordelige basiswagen Trolley Classic I is dankzij het gelakte stalen frame zeer robuust en daardoor ideaal voor onderhoudsreiniging bij het dagelijkse, zware werk. Vier roterende wielen zorgen voor eenvoudige bediening. Een geïntegreerde afvalverwerkingsmodule met een grote capaciteit voor afvalverwerking en 2 kleurgecodeerde emmers van 6 liter ronden het eenvoudige, maar coherente en krachtige totaalpakket van de schoonmaakwagen af.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit
- Hoogwaardige materialen en zeer robuuste, lichtgewicht constructie.
Beste ergonomie
- Zeer gemakkelijk en rugvriendelijk te gebruiken tijdens het staan.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Materiaal
|Plastic gecoat staal / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Afmetingen, verpakt (mm)
|910 x 545 x 1070