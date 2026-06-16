Le chariot Classic II permet un travail sans fatigue. Équipé d'une presse d'essorage très robuste et ergonomique à la fois, ce chariot de nettoyage économique est idéal pour le nettoyage courant quotidien. Il comprend 2 seaux de 6 litres et 2 seaux de 15 litres ainsi qu'un module de collecte de déchets aux dimensions généreuses permettant d'éliminer rapidement les déchets à ramasser. Quatre roues pivotantes assurent un maniement aisé tandis que le cadre acier peint garantit une longue durée de vie.