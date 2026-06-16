Trolley Classic II
Trolley Classic II voor snelle onderhoudsreiniging. Reinigingswagen met afvalmodule, handige bakmoppers en 2 kleurgecodeerde emmers van 15 l en 6 l.
Moeiteloos werken met de Trolley Classic II Uitgerust met een zeer robuuste en tegelijkertijd ergonomische moppers is de zuinige reinigingswagen ideaal voor de dagelijkse onderhoudsreiniging. Dit omvat 2 kleurgecodeerde emmers van 6 en 15 liter en een royale afvalverwerkingsmodule om al het afval te verwijderen. Vier roterende wielen zorgen voor eenvoudige bediening, het gelakte stalen frame zorgt voor een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit
- Hoogwaardige materialen en zeer robuuste, lichtgewicht constructie.
Beste ergonomie
- Efficiënt, rugvriendelijk wringmechanisme.
Gemakkelijke wendbaarheid
- Vier roterende wielen zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren in de krapste ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Materiaal
|Plastic gecoat staal / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1070 x 660 x 1120