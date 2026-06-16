Le chariot Hotel Classic II est idéal pour le nettoyage et l'approvisionnement de 15 à 18 chambres. Doté de 3 compartiments en bois pour emporter aisément les ustensiles de nettoyage ou autres produits et y accéder facilement ainsi que d'un support pour sacs poubelle de 120 litres, ce chariot d'hôtel robuste s'utilise en toute simplicité tout en ménageant le dos. À cet effet, 5 roues pivotantes de 125 millimètres permettent des manœuvres aisées, y compris dans les espaces exigus. Fabriqué à partir de matériaux inoxydables et doté de surfaces lisses, il se distingue en outre par sa longue durée de vie et son nettoyage facile au besoin.