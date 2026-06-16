Trolley Hotel Classic II

Pour le nettoyage de 15 à 18 chambres : Chariot Hotel Classic II. Chariot d'hôtel avec support pour sacs poubelle de 120 l relevable, 3 compartiments en bois et 5 roues de 125 mm.

Le chariot Hotel Classic II est idéal pour le nettoyage et l'approvisionnement de 15 à 18 chambres. Doté de 3 compartiments en bois pour emporter aisément les ustensiles de nettoyage ou autres produits et y accéder facilement ainsi que d'un support pour sacs poubelle de 120 litres, ce chariot d'hôtel robuste s'utilise en toute simplicité tout en ménageant le dos. À cet effet, 5 roues pivotantes de 125 millimètres permettent des manœuvres aisées, y compris dans les espaces exigus. Fabriqué à partir de matériaux inoxydables et doté de surfaces lisses, il se distingue en outre par sa longue durée de vie et son nettoyage facile au besoin.

Caractéristiques et avantages
Trolley Hotel Classic II: Ergonomie optimale
Ergonomie optimale
Utilisation très simple et confortable pour le dos en position debout. Accès confortable aux sacs poubelle et aux ustensiles.
Trolley Hotel Classic II: Haute qualité
Haute qualité
Matériaux inoxydables haut de gamme et format très robuste.
Trolley Hotel Classic II: Nettoyage hygiénique du chariot
Nettoyage hygiénique du chariot
Surfaces lisses facilitant le nettoyage du chariot au besoin.
Manœuvrabilité hors pair
  • Cinq roues pivotantes permettant une bonne manœuvrabilité dans les espaces exigus.
Excellent équipement
  • Avec support pour sacs poubelle de 120 litres et 3 compartiments en bois.
Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Capacité de collecte de déchets (l) 120
Matériau Acier, peint / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoires (kg) 37,5
Poids d'emballage (kg) 39,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 1270 x 530 x 1280
Dimensions, emballé (mm) 1270 x 530 x 1280
Accessoires