De Trolley Hotel Classic II is ideaal voor het reinigen en bevoorraden van 15 tot 18 kamers. Met 3 houten compartimenten voor eenvoudig transport en gemakkelijke toegang tot schoonmaakspullen en -materialen, evenals een opvouwbare 120 liter vuilniszakhouder, is de robuuste hotelwagen zeer eenvoudig en tegelijkertijd gemakkelijk op de rug te gebruiken. Bovendien maken 5 draaibare, 125 millimeter grote wielen gemakkelijk manoeuvreren mogelijk - zelfs in de krapste ruimtes. Gemaakt van roestvrije materialen met gladde oppervlakken, overtuigt het ook met een lange levensduur en, indien nodig, eenvoudige zelfreiniging.