Grâce aux barres Velcro pratiques, la fixation de la semelle tampon 60 cm sur ce dispositif essuie-poussière d'une largeur de 60 centimètres est un jeu d'enfant. Combinées avec les lingettes antipoussière de Kärcher les résultats obtenus lors du nettoyage à sec des sols sont rapides et minutieux. Remarque : semelle pad, manche et lingettes antipoussière non inclus.