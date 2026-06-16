Stofveger vloer klittenband 60 cm
Stofveger met klittenband, 60 cm, voor gebruik met een geschikte padzool en Kärcher stofbindende doeken. Met praktische klittenbandsluitingen voor het bevestigen van de 60 cm dikke padzool.
Dankzij de praktische klittenbandstrips is het heel eenvoudig om de padzool aan deze 60 cm brede stofveger te bevestigen. In combinatie met de stofbindende doeken van Kärcher levert dit snelle en grondige resultaten op bij het chemisch reinigen van vloeren. Opmerking: zool, handvat en stofbindende doekjes zijn niet bij de levering inbegrepen.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|PA, glasvezelversterkt / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|600 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|600 x 95 x 160
Videos
Toepassingen
- Vloer - stomerij
- Vloer - nat reinigen