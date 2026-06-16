Dankzij de praktische klittenbandstrips is het heel eenvoudig om de padzool aan deze 60 cm brede stofveger te bevestigen. In combinatie met de stofbindende doeken van Kärcher levert dit snelle en grondige resultaten op bij het chemisch reinigen van vloeren. Opmerking: zool, handvat en stofbindende doekjes zijn niet bij de levering inbegrepen.