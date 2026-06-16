Classic Support de frange à poussière MultiLink 80 cm
Support MultiLink en métal avec plaque, articulation et connecteur en plastique, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.
Système de dépoussiérage pour sols avec franges. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|80
|Matériau
|Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
|Poids d'emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l) (mm)
|780 x 90
|Dimensions, emballé (mm)
|780 x 90 x 230
Équipement
- Connexion MultiLink
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec