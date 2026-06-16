Frame Lampo D23mm 80cm

Lampo metalen frame met kunststof plaat, gewricht en scharnier, met Jack Lampo voor ø 23 mm handgrepen.

Vloerstofsysteem met stofmoppen. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.

Specificaties

Technische gegevens

Programma CLASSIC
Soort vuil Losse vervuiling
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 80
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (l x b) (mm) 780 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 780 x 90 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Videos
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren