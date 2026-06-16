Frame Lampo D23mm 80cm
Lampo metalen frame met kunststof plaat, gewricht en scharnier, met Jack Lampo voor ø 23 mm handgrepen.
Vloerstofsysteem met stofmoppen. Ideaal voor elk type vuil en oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|80
|Materiaal
|Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|780 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|780 x 90 x 230
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Videos
Toepassingen
- Vloer - stomerij