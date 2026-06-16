Balai PVC 35 cm

Pour un nettoyage efficace à l'intérieur et à l'extérieur : le balai (35 cm) avec monture en bois, poils durs en PVC résistant et filetage.

Balai d'une largeur de 35 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en aluminium ou un manche télescopique en aluminium de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Programme STANDARD / CLASSIC
Largeur de travail (cm) 35
Matériau PVC / Bois
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Domaines d'utilisation
  • Balayer
Accessoires