Balai PVC 35 cm
Pour un nettoyage efficace à l'intérieur et à l'extérieur : le balai (35 cm) avec monture en bois, poils durs en PVC résistant et filetage.
Balai d'une largeur de 35 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en aluminium ou un manche télescopique en aluminium de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|35
|Matériau
|PVC / Bois
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
Domaines d'utilisation
- Balayer