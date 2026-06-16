Bezem PVC 35cm
Voor het efficiënt reinigen van binnen- en buitenruimtes: bezem (35 cm) met houten plank, harde borstelharen van slijtvast PVC en draad.
35 cm brede bezem met houten plank en slijtvaste harde borstelharen van PVC, perfect voor het verwijderen van los vuil binnen en buiten. De schroefdraad maakt de montage van een aluminium steel of aluminium telescoopsteel van Kärcher mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|35
|Materiaal
|PVC / Hout
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
Toepassingen
- Vegen