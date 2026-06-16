Bezem PVC 35cm

Voor het efficiënt reinigen van binnen- en buitenruimtes: bezem (35 cm) met houten plank, harde borstelharen van slijtvast PVC en draad.

35 cm brede bezem met houten plank en slijtvaste harde borstelharen van PVC, perfect voor het verwijderen van los vuil binnen en buiten. De schroefdraad maakt de montage van een aluminium steel of aluminium telescoopsteel van Kärcher mogelijk.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Programma STANDARD / CLASSIC
Werkbreedte (cm) 35
Materiaal PVC / Hout
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Toepassingen
  • Vegen
Toebehoren