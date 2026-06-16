Classic Balai PVC 60 cm

Balai (60 cm) avec monture en bois, poils durs en PVC résistant et filetage. Idéal pour un nettoyage efficace à l'intérieur et à l'extérieur.

Balai d'une largeur de 60 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en bois compatible de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Programme CLASSIC
Largeur de travail (cm) 60
Matériau PVC / Bois / Acier, zingué
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 1
Longueur (mm) 600
Classic Balai PVC 60 cm
Domaines d'utilisation
  • Balayer
Accessoires