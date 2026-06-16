Classic Balai PVC 60 cm
Balai (60 cm) avec monture en bois, poils durs en PVC résistant et filetage. Idéal pour un nettoyage efficace à l'intérieur et à l'extérieur.
Balai d'une largeur de 60 centimètres, parfait pour l'élimination des déchets en vrac à l'intérieur et à l'extérieur, avec monture en bois et poils durs résistants en PVC. Le filetage intégré permet de monter un manche en bois compatible de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Programme
|CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|60
|Matériau
|PVC / Bois / Acier, zingué
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1
|Longueur (mm)
|600
Domaines d'utilisation
- Balayer