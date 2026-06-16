Bezem PVC 60cm
Bezem (60 cm) met houten plank, harde borstels van duurzaam PVC en draad. Ideaal voor het efficiënt reinigen van binnen- en buitenruimtes.
Met een breedte van 60 centimeter is het perfect voor het verwijderen van los vuil in binnen- en buitenruimtes, geschikte bezems met houten planken en slijtvaste, harde borstelharen van PVC. Door de ingebouwde schroefdraad kan de bijpassende houten handgreep van Kärcher worden bevestigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Programma
|CLASSIC
|Werkbreedte (cm)
|60
|Materiaal
|PVC / Hout / Gegalvaniseerd staal
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1
|Lengte (mm)
|600
Toepassingen
- Vegen