Standard Balai PVC avec Protection antichoc 34 cm

Balai pour sols intérieurs avec support en polypropylène, poils doux en PVC, fileté.

Balais d'intérieur. Idéal pour tout type de saleté et de surface.

Spécifications

Données techniques

Type de saleté Salissures non adhérentes
Largeur de travail (cm) 34
Matériau PP / PVC
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,4
Longueur (mm) 340
Dimensions, emballé (mm) 340 x 80 x 110
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage à sec
  • Balayer