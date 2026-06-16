Standard Balai PVC avec Protection antichoc 34 cm
Balai pour sols intérieurs avec support en polypropylène, poils doux en PVC, fileté.
Balais d'intérieur. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Largeur de travail (cm)
|34
|Matériau
|PP / PVC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Longueur (mm)
|340
|Dimensions, emballé (mm)
|340 x 80 x 110
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage à sec
- Balayer