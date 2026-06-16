PVC bezem met stootranden, 34 cm

Bezem voor binnengebruik met polypropyleenplaat, zachte PVC-haren en draad.

Bezems voor binnengebruik. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.

Specificaties

Technische gegevens

Soort vuil Losse vervuiling
Werkbreedte (cm) 34
Materiaal PP / PVC
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Lengte (mm) 340
Afmetingen, verpakt (mm) 340 x 80 x 110
Toepassingen
  • Vloer - stomerij
  • Vegen