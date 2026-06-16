PVC bezem met stootranden, 34 cm
Bezem voor binnengebruik met polypropyleenplaat, zachte PVC-haren en draad.
Bezems voor binnengebruik. Ideaal voor elk type vuil en ondergrond.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort vuil
|Losse vervuiling
|Werkbreedte (cm)
|34
|Materiaal
|PP / PVC
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Lengte (mm)
|340
|Afmetingen, verpakt (mm)
|340 x 80 x 110
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Toepassingen
- Vloer - stomerij
- Vegen