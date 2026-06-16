Notre lance télescopique d'une longueur de 3 × 300 centimètres permet des nettoyages en toute sécurité en grande hauteur directement depuis le sol. Sa longueur particulière supprime la nécessité d'utiliser une échelle ou d'autres accessoires et un coulisseau spécialement ajusté prévient de manière fiable la rotation de la lance tandis que le cône de sécurité et la protection anti-pincement garantissent un maniement sécurisé. Cette lance télescopique aux finitions soignées et très solide est fabriquée à partir d'aluminium et de plastique haut de gamme.