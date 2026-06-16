Facile à manier, maintes fois éprouvée : la poignée de raclette en version à revêtement souple de Kärcher offre une prise en main sécurisée, y compris lors de l'utilisation avec une lance télescopique. La poignée permet un changement de profilé facile et est fabriquée à partir d'acier inoxydable ainsi que d'un plastique haut de gamme.