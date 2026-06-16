Wissergreep soft grip
Met de softgrip wisserhandgreep van Kärcher kunnen de rails eenvoudig worden verwisseld, ligt stevig in de hand en kan ook probleemloos met telescopische stangen worden gebruikt.
Eenvoudig in gebruik, veelvuldig beproefd: de Kärcher trekkerhandgreep in softgrip-design ligt stevig in de hand - ook bij gebruik met de telescoopstang. De handgreep maakt een eenvoudige railwissel mogelijk en is gemaakt van roestvrij roestvrij staal en hoogwaardig kunststof.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Roestvrij staal / pc
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 30 x 160
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
- Ramen