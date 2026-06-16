Onze 3 × 300 centimeter lange telescopische stang maakt veilige reiniging op grote hoogte direct vanaf de vloer mogelijk. Hun speciale lengte maakt een ladder of andere hulpmiddelen overbodig, een speciaal gemonteerd schuifblok verhindert op betrouwbare wijze dat de stang verdraait en de veiligheidskegel en de bescherming tegen beknelling zorgen voor een veilige hantering. De zorgvuldig verwerkte, zeer stabiele telescoopsteel is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kunststof.