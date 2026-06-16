Idéal pour le nettoyage humide et le lavage ainsi que pour la répartition des désinfectants lors d'une désinfection ciblée du sol : le balai à plat avec pulvérisateur et fixation autoagrippante pour l'utilisation avec des textiles jetables ou des serpillères lavables. La solution de nettoyage ou le désinfectant sont appliqués sur le sol directement devant le balai à plat, ce qui permet un nettoyage rapide en fonction des besoins ou la désinfection des surfaces peu étendues. Les flacons de différentes couleurs garantissent le respect des exigences en matière d'hygiène. Kit incluant un flacon de 0,66 litre de couleur jaune.