Sproeimopsysteem met haak & lus houder

Sproeisysteem met klittenbandhouder voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie.

Ideaal voor vochtige en natte reiniging en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie: het dweilsysteem met klittenbandhouder voor gebruik met wegwerptextiel of wasbare moppen. De reinigingsoplossing of het desinfectiemiddel wordt direct voor de mop op de vloer aangebracht, wat een snelle en op de behoefte afgestemde reiniging of desinfectie van kleinere oppervlakken mogelijk maakt. Kleurgecodeerde flessen zorgen ervoor dat aan de hygiënische eisen wordt voldaan. Set inclusief gele kleurgecodeerde fles van 0,66 liter.

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal Aluminium / Siliconen / PP
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1550
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 1,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 95
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 95 x 1550
Sproeimopsysteem met haak & lus houder
Videos
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren