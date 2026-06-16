Ideaal voor vochtige en natte reiniging en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie: het dweilsysteem met klittenbandhouder voor gebruik met wegwerptextiel of wasbare moppen. De reinigingsoplossing of het desinfectiemiddel wordt direct voor de mop op de vloer aangebracht, wat een snelle en op de behoefte afgestemde reiniging of desinfectie van kleinere oppervlakken mogelijk maakt. Kleurgecodeerde flessen zorgen ervoor dat aan de hygiënische eisen wordt voldaan. Set inclusief gele kleurgecodeerde fles van 0,66 liter.