Sproeimopsysteem met haak & lus houder
Sproeisysteem met klittenbandhouder voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie.
Ideaal voor vochtige en natte reiniging en voor het verdelen van desinfectiemiddelen voor gerichte vloerdesinfectie: het dweilsysteem met klittenbandhouder voor gebruik met wegwerptextiel of wasbare moppen. De reinigingsoplossing of het desinfectiemiddel wordt direct voor de mop op de vloer aangebracht, wat een snelle en op de behoefte afgestemde reiniging of desinfectie van kleinere oppervlakken mogelijk maakt. Kleurgecodeerde flessen zorgen ervoor dat aan de hygiënische eisen wordt voldaan. Set inclusief gele kleurgecodeerde fles van 0,66 liter.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|Aluminium / Siliconen / PP
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1550
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|1,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 95 x 1550
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging