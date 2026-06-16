Le balai à plat Premium Kit de frange à poches SafeClip 40 cm de Kärcher dispose d'un mécanisme de verrouillage sur le joint de cardan et d'un manche télescopique allant jusqu'à 184 centimètres de long et est donc également idéal pour les tâches de nettoyage verticales. Le lot de serpillières microfibre offre également un moyen rapide et facile de changer de serpillière grâce au système de fixation des housses. De plus, celles-ci sont maintenues en place par un clip, ce qui permet de ménager le dos et évite d'avoir à se pencher constamment.