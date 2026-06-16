Premium Kit de frange à poches SafeClip 40 cm
Balai à plat Premium Kit de frange à poches SafeClip 40 cm Comprend un support pour balai à plat et un manche télescopique ajustable. Le lot de serpillières microfibre dispose d'un système de fixation des housses pour un changement rapide des serpillières.
Le balai à plat Premium Kit de frange à poches SafeClip 40 cm de Kärcher dispose d'un mécanisme de verrouillage sur le joint de cardan et d'un manche télescopique allant jusqu'à 184 centimètres de long et est donc également idéal pour les tâches de nettoyage verticales. Le lot de serpillières microfibre offre également un moyen rapide et facile de changer de serpillière grâce au système de fixation des housses. De plus, celles-ci sont maintenues en place par un clip, ce qui permet de ménager le dos et évite d'avoir à se pencher constamment.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Fixation des textiles
|Housses
|Largeur de travail (cm)
|40
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur de manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Matériau
|Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 140
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide