Het dweilsysteem ECO! van Kärcher heeft een vergrendelingsoptie op het cardangewricht en een telescopische handgreep die kan worden verlengd tot 184 centimeter, waardoor het ideaal is voor verticale reinigingstaken. Dankzij de zakbevestiging kan de mopset ook snel en eenvoudig worden gewisseld. Bovendien worden deze met een clip op hun plaats vastgezet, wat gemakkelijk op de rug is - dit voorkomt constant bukken.