Premium Kit de frange à poches SafeClip 40 cm
Balai à plat permettant de ménager le dos, comprenant un support pour balai à plat et un manche en aluminium de 140 cm de long de Kärcher.
Le lot de serpillières microfibre se compose d'un support pour balai à plat et d'un manche en aluminium robuste et léger d'une longueur de 140 centimètres ainsi que d'un clip permettant de fixer le balai à plat, permettant ainsi d'éviter de se pencher de manière fastidieuse. De plus, les serpillières peuvent être changées rapidement et facilement selon les besoins grâce à l'astucieux système de fixation des housses.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Fixation des textiles
|Housses
|Largeur de travail (cm)
|40
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Matériau
|Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,8
|Poids d'emballage (kg)
|1,5
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 150
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 150 x 1400
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide