Le lot de serpillières microfibre se compose d'un support pour balai à plat et d'un manche en aluminium robuste et léger d'une longueur de 140 centimètres ainsi que d'un clip permettant de fixer le balai à plat, permettant ainsi d'éviter de se pencher de manière fastidieuse. De plus, les serpillières peuvent être changées rapidement et facilement selon les besoins grâce à l'astucieux système de fixation des housses.