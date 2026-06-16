Mopsysteem
Rugvriendelijk mopsysteem inclusief mophouder en 140 cm lange aluminium steel van Kärcher.
De mopset bestaat uit een mophouder, een robuuste en lichte aluminium steel met een lengte van 140 centimeter en een mopclip waarmee de mop wordt vastgezet, waardoor bukken niet nodig is. Bovendien kunnen de moppen dankzij de slimme zakbevestiging snel en eenvoudig worden gewisseld.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Textiel fixatie
|Tassen
|Werkbreedte (cm)
|40
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1400
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 150 x 1400
Videos
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging