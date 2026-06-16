Utilisable avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : la raclette en caoutchouc d'une largeur de 75 cm de Kärcher. Cette raclette à eau haut de gamme dotée d'une double bande de raclage en caoutchouc à base de mousse de néoprène noire est parfaite pour éliminer les grandes quantités d'eau et se nettoie elle-même très facilement.