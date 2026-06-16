Standard Raclette à eau 75 cm

Raclette en caoutchouc d'une largeur de 75 cm avec double bande de raclage en caoutchouc noire à base de mousse de néoprène de Kärcher.

Utilisable avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : la raclette en caoutchouc d'une largeur de 75 cm de Kärcher. Cette raclette à eau haut de gamme dotée d'une double bande de raclage en caoutchouc à base de mousse de néoprène noire est parfaite pour éliminer les grandes quantités d'eau et se nettoie elle-même très facilement.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Largeur de travail (cm) 75
Matériau PP / Néoprène, expansé
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 750 x 140 x 40
Dimensions, emballé (mm) 750 x 140 x 40
Standard Raclette à eau 75 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires