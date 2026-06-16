Geschikt voor gebruik met alle handgrepen met gatdiameters van 18 tot 23 mm: 75 cm brede rubberen trekker van Kärcher. Dankzij de dubbele rubberen lip van zwart neopreenschuim is de hoogwaardige trekker ideaal voor het afvoeren van grote hoeveelheden water en is hij zelf ook zeer eenvoudig schoon te houden.