Standard Raclette à eau Zones hygiéniques 55 cm
Raclette à eau blanche spécialement pour les zones hygiéniquement sensibles, en plastique et en caoutchouc mousse. 55 cm de large.
Raclette pour sécher les sols sans traces et pour nettoyer les joints dans les zones hygiéniques de Kärcher. La raclette à eau de 55 centimètres de large de couleur blanche est fabriquée en plastique et en caoutchouc mousse.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD
|Largeur de travail (cm)
|55
|Matériau
|Aluminium / EVAC
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 50 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide