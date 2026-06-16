Standard Raclette à eau Zones hygiéniques 55 cm

Raclette à eau blanche spécialement pour les zones hygiéniquement sensibles, en plastique et en caoutchouc mousse. 55 cm de large.

Raclette pour sécher les sols sans traces et pour nettoyer les joints dans les zones hygiéniques de Kärcher. La raclette à eau de 55 centimètres de large de couleur blanche est fabriquée en plastique et en caoutchouc mousse.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD
Largeur de travail (cm) 55
Matériau Aluminium / EVAC
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 550 x 50 x 100
Standard Raclette à eau Zones hygiéniques 55 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires