Watertrekker hygiënische toepassingen
Witte wisser speciaal voor hygiënisch gevoelige gebieden van kunststof en schuimrubber. 55cm breed.
Trekker voor het streeploos drogen van vloeren en voor het reinigen van voegen in hygiënische ruimtes van Kärcher. De 55 centimeter brede waterwisser in de kleur wit is gemaakt van kunststof en schuimrubber.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED / STANDARD
|Werkbreedte (cm)
|55
|Materiaal
|Aluminium / EVAC
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|550 x 50 x 100
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging