Classic Support de frange à poches 40 cm
Pour une utilisation facile et rapide : notre support à languettes haut de gamme d'une largeur de 40 cm avec système de blocage et rotation à 360°.
Support à languettes avec système de blocage et articulation orientable à 360° d'une largeur de 40 cm de Kärcher. Le support pour balai à plat est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Fixation des textiles
|Languettes
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide