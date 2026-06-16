Dweilhouder 40 cm
Voor snel en eenvoudig gebruik: hoogwaardige, 40 cm brede riemhouder met bloksysteem en 360° draaibaar.
Bandhouder met bloksysteem en 360° draaibaar scharnier in een 40 cm brede uitvoering van Kärcher. De mophouder is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Textiel fixatie
|Kleppen
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen