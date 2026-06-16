Classic Support de frange Combo 40 cm
Support Combo en polyamide.
Système à plat avec support avec poches et languettes, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Fixation des textiles
|Housses / Languettes
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,4
|Poids d'emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 150
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide