Natdesinfectie WDS-frame, 40 cm
Natte desinfectie WDS-frame van polyamide.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor professionele en hoogwaardige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|Tassen / Kleppen
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 150
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen