Pince pour frange Kentucky 17,5 cm
Support pour balai à plat Kentucky en polypropylène durable, inoxydable et recyclable à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher.
Compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : le support pour balai à plat Kentucky à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher. Le support est composé entièrement de polypropylène, recyclable, très durable et bien entendu inoxydable.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|175 x 140
|Dimensions, emballé (mm)
|175 x 140 x 30
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide