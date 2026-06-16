Pince pour frange Kentucky 17,5 cm

Support pour balai à plat Kentucky en polypropylène durable, inoxydable et recyclable à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher.

Compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : le support pour balai à plat Kentucky à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher. Le support est composé entièrement de polypropylène, recyclable, très durable et bien entendu inoxydable.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Fixation des textiles Pince à serpillière
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids d'emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l) (mm) 175 x 140
Dimensions, emballé (mm) 175 x 140 x 30
Pince pour frange Kentucky 17,5 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires