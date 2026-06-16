Kentucky mophouder
Kentucky mophouder van duurzaam, roestvrij en recyclebaar polypropyleen voor gebruik met Kentucky moppen van Kärcher.
Compatibel met alle stelen met gatdiameters tussen 18 en 23 mm: de Kentucky mophouder voor gebruik met de Kentucky moppen van Kärcher. De houder is geheel gemaakt van polypropyleen, is recyclebaar, zeer duurzaam en natuurlijk roestvrij.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Textiel fixatie
|Mopklem
|Materiaal
|PP
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|175 x 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|175 x 140 x 30
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen