Premium Support de frange à bande auto-agrippante 40 cm
Support autoagrippant haut de gamme de Kärcher en plastique, d'une largeur de 40 cm et équipé d'un système de blocage. Facile et rapide à utiliser.
Support autoagrippant en plastique avec système de blocage de Kärcher. Le support d'une largeur de 40 cm doté d'un système de bandes autoagrippantes est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,3
|Poids d'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 95
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 100 x 45
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide