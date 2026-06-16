Mopframe klitteband met bloksysteem, 40 cm
Hoogwaardige kunststof klittenbandhouder met bloksysteem in 40 cm breedte van Kärcher. Snel en gemakkelijk te gebruiken.
Klittenbandhouder in een 40 cm brede uitvoering van Kärcher. De houder met klittenbandsluiting is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Textiel fixatie
|Klittenband
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 95
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 100 x 45
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen