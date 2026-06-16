Premium Support de frange à bande auto-agrippante MultiLink 40 cm

Support MultiLink avec système à scratch et pastilles de fixation, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Velcro
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids d'emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l) (mm) 385 x 95
Dimensions, emballé (mm) 385 x 95 x 230

Équipement

  • Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires