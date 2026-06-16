Frame Velook Lampo D23mm 40cm

Lampo frame met bandsysteem en universele clips, met Jack Lampo voor ø 23 mm stelen.

Vlakmopsysteem met frame met bandbandsysteem, te gebruiken als voorgeweekt, op aanvraag geweekt met inweekstation of met handgrepen met tank. Ideaal voor professionele reiniging met hoge prestaties.

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Klittenband
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (l x b) (mm) 385 x 95
Afmetingen, verpakt (mm) 385 x 95 x 230

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren