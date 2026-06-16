Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm

Support pour balai à plat (40 cm) avec fixation par clip pour préserver le dos, rotation à 360° et fixation par poche pour un changement rapide.

Le support pour balai à plat (40 cm) avec clip de Kärcher est équipé d'une fixation par clip pour préserver le dos, d'une articulation orientable à 360° et d'une fixation par poche conviviale pour un changement rapide. Le support est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Fixation des textiles Housses
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Premium Support de frange à poches SafeClip 40 cm
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires