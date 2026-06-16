Le support pour balai à plat (50 cm) avec clip de Kärcher est équipé d'une fixation par clip pour préserver le dos, d'une articulation orientable à 360° et d'une fixation par poche conviviale pour un changement rapide. Le support est compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm tels que nos manches en aluminium et nos manches télescopiques.