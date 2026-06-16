Dweilhouder met clip 50 cm

Dweilhouder (50 cm) met rugvriendelijke clipbevestiging, 360° rotatie en zakbevestiging voor snel wisselen.

De dweilhouder (50 cm) met clip van Kärcher is voorzien van een rugvriendelijke clipbevestiging, een 360° draaibare koppeling en een gebruiksvriendelijke zakbevestiging voor snel wisselen. De houder is geschikt voor gebruik met alle stelen met een gatdiameter van 18 tot 23 mm, zoals onze aluminium en telescoopstelen.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel
Werkbreedte (cm) 50
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1
Afmetingen (l x b) (mm) 500 x 130
Afmetingen, verpakt (mm) 500 x 130 x 72
Dweilhouder met clip 50 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren