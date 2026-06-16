Premium Support de frange à poches SafeClip ErgoFrame 40 cm
Premium Support de frange à poches SafeClip ErgoFrame en polyamide avec pince pour maintien de la frange et articulation.
Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
|Poids d'emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 110 x 150
Équipement
- Connexion Ergo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide