Frame hinged Blik Infinity (40cm)

Blik Infinity frame in polyamide met automatisch haaksysteem en gewricht.

Vlak dweilsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of geweekt op aanvraag met inweekstation. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren
Textiel fixatie Tassen
Materiaal VADER / Glasvezel / PP
Werkbreedte (cm) 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 110
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 110 x 150

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren