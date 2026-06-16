Frame hinged Blik Infinity (40cm)
Blik Infinity frame in polyamide met automatisch haaksysteem en gewricht.
Vlak dweilsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of geweekt op aanvraag met inweekstation. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|VADER / Glasvezel / PP
|Werkbreedte (cm)
|40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 150
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging