Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm
Premium Support de frange à poches SafeClip MultiLink 40 cm en polyamide avec pince pour maintien de la frange, avec MultiLink pour manches ø 23 mm.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal dans des milieux à haut risque de contamination.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Housses
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,5
|Poids d'emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l) (mm)
|405 x 110
|Dimensions, emballé (mm)
|405 x 110 x 230
Équipement
- Connexion MultiLink
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide